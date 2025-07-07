За несколько часов до самоубийства Старовойт был на работе в Минтрансе

Утром в день своей смерти экс-министр транспорта Роман Старовойт был на работе в Минтрансе.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Он успел провести совещание примерно в то же время, когда было объявлено об его отставке с должности министра ведомства», — говорится в сообщении.

По информации канала, перед отъездом с работы Роман Старовойт со всеми попрощался и отправился домой.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял.