От знаний к диалогу. SM Network 2025: 2000+ участников обсудили тренды индустрии маркетинга и креатива

С 3 по 5 июля в Центре событий РБК прошла SM Network 2025 — трехдневная конференция для маркетологов, креаторов, предпринимателей и всех, кто строит коммуникации в новой реальности. Мероприятие посетили 2036 участников — представители крупнейших агентств, рекламодателей и технологических компаний.

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Нетворкинг как ключевая точка роста

SM Network сделала большой акцент на общении и поиске партнеров. За три дня участники завели сотни новых контактов, обменивались инсайтами и идеями на тематических сессиях и в кулуарах. К финалу конференции стало известно о первых заключенных сделках между компаниями — SM Network 2025 подтвердила, что деловые знакомства здесь приносят реальный результат.

«Мне важен нетворкинг на конференциях — 80% полезных знакомств происходит здесь. Ведь реклама — это про коммуникацию, и без обмена опытом мы топчемся на месте» — Петрикина Ксения, агентство D2 Marketing Solutions

Конференция показала, как она может стать не только пространством для выступлений и новых знаний, но и эффективной площадкой для обмена опытом и местом для живого диалога между бизнесом и креативной индустрией. Посетителями события стали представители разных сегментов рынка:

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Такой состав аудитории стал отражением экосистемы, в которой маркетинг, технологии и креатив не существуют изолированно, а наоборот, работает в связке.

78 спикеров и практический взгляд на индустрию

Программа включала выступления 78 спикеров — экспертов, которые отвечают за рост и трансформацию крупнейших брендов и агентств. Среди них:

Евгений Аксютин, CMO, Яндекс Go,

Дмитрий Попов, Digital marketing director, Кофемания,

Вячеслав Филимонов, CMO, Ёбидоёби,

Дарья Попова, Digital & Media manager, Додо Пицца,

Кир Павлюкевич, Креативный директор, GRAPE,

Алексей Герасимов, Управляющий директор направления событийного маркетинга, EMG,

и многие другие лидеры рынка.

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Формат конференции строился вокруг TED-style выступлений: коротких и емких, где говорили только о реальных кейсах, ошибках и лайфхаках. Это позволило участникам быстро получать полезные знания, которые можно применить на практике.

«Понравился формат, где у спикеров есть свобода выступать так, как они хотят. Без формальностей, сухих презентаций — а ещё и на каждую тему всего 20 минут, включая вопросы. Так появляется пространство для искренности и креатива — некоторые выступления прошли как полноценный диалог между аудиторией и спикером. Ради этого точно стоило прийти», — Смолинская Вероника, PR-менеджер агентства Виноу.

Тренды: ИИ как драйвер, сила креатива и новые стратегии роста

Конференция показала, чем живет индустрия сегодня, и какие тренды формируют будущее маркетинга, рекламы и технологий. Со сцены звучали десятки идей и кейсов, которые можно применить на практике уже завтра.

Искусственный интеллект — в центре внимания

AI стал сквозной темой конференции и прозвучал в самых разных аспектах: от разработки стратегий до продакшна видео и автоматизации рутинных процессов. Спикеры делились реальными кейсами, как нейросети помогают создавать креативы, адаптировать контент под разные платформы и даже управлять медиа-закупками в режиме реального времени.

Например, Алексей Парфун, управляющий партнер AI Influence и вице-президент АКАР, рассказывал о виртуальных инфлюенсерах, генеративных технологиях и о том, какие инструменты он использует в реальной жизни. Со слов Алексея, «технологии не заменят человека, они заменят только тех людей, которые не научатся ими пользоваться».

А Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы» Полина Кузьмина в своем выступлении поделилась, как за год компания внедрила AI во все ключевые процессы — от разработки и дизайна до контент-маркетинга и SMM. Это позволило сократить время на аналитику и стратегию на 65%, повысить скорость производства контента в несколько раз без потери качества и отказаться от нерезультативных процессов. Спикер подчеркнула: главное — обучать команды работе с AI и формировать культуру эффективности и постоянных изменений.

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Евгений Пырьев, AI-продюсер, режиссер «Щи продакшен» поделился своим опытом использования AI: нейросети становятся полноценными партнерами креаторов, ускоряя этапы создания контента и давая возможность сфокусироваться на концепциях, а не на рутинной отрисовке. Для бизнеса это значит, что ИИ перестал быть «игрушкой» и превращается в мощный инструмент, который помогает оптимизировать процессы и сокращать затраты.

Креатив: процесс, а не хаос

Вторым большим акцентом среди выступлений спикеров стал креатив и все, что с ним связано. Участники обсуждали, как рождаются сильные идеи, почему креативность — это не вспышка вдохновения, а выстроенная система, и что помогает командам генерировать нестандартные решения под давлением сроков и KPI.

Павел Молянов, founder & CEO «Сделаем», обозначил необычную для рынка мысль: «не бойтесь использовать старый контент повторно», перевернув представление о том, что мы живем в эпоху, когда выигрывает неповторимость. В то же время Владимир Турман, CEO THURMAN Creative & Digital, сказал, что в мире существует только два подхода к продвижению — низкая цена и уникальность.

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Несмотря на разность мнений, оба подхода отражают реальность рынка: в одних случаях выигрывает смелое переосмысление уже созданного, в других — ставка на уникальность как на главный актив бренда. На стыке этих точек зрения рождаются самые сильные решения.

Стратегии роста в условиях турбулентности

Участники обсудили актуальные вызовы для развития бизнеса. Говорили о новых бизнес-моделях, коллаборациях и трансформации команд. О том, как искать точки роста на зрелых рынках и где черпать энергию для масштабирования.

Отдельный интерес у гостей вызвал маркетинговый баттл, который провели AdSensor. Модератор — Андрей Смурыгов, основатель сервиса. Дискуссия с провокационным названием «Бой не на жизнь, а на деньги» собрала на одной сцене экспертов бизнеса и рекламных агентств. Они выясняли, кому платить за инновации и продвинутые инструменты, а также обсуждали, какая модель агентской комиссии сегодня справедлива — фикс или процент от рекламного бюджета. Формат баттла позволил взглянуть на привычные процессы с разных сторон и понять, как строить более прозрачные и эффективные отношения между клиентами и агентствами.

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Спикеры подчеркивали важность гибкости: в 2025 году выигрывают те, кто умеет быстро адаптироваться к изменениям и перестраивать процессы. Вячеслав Филимонов, CMO Ёбидоёби, рассказывал о стратегиях, которые помогают удерживать внимание аудитории даже в высококонкурентной среде и в условиях падающего рынка.

Бизнес-игры: практика на месте

Отдельный интерес вызвали бизнес-игры, которые прошли в заключительный день конференции. Это были интерактивные сессии для тех, кто хотел не только слушать, но и на практике прокачивать навыки работы в команде:

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