Глава Крыма заявил о готовности восстановления авиасообщения в регионе

Российская Газета

Соответствующее заявление Сергей Аксенов сделал на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, где обсуждалось восстановление авиасообщения и вопросы материально-технического состояния международного аэропорта Симферополь.

Глава Крыма заявил о готовности восстановления авиасообщения в регионе
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Как сказал Аксенов, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

Он добавил, что несмотря на временное закрытие воздушной гавани, которое произошло из соображений безопасности, в аэропорту ведутся все необходимые работы по его содержанию, а работники постоянно повышают свою квалификацию, проходя практику в других аэропортах России.

"Команда здесь собралась профессиональная, для которой решение любых проблемных вопросов, даже сложных, по плечу. При получении соответствующего распоряжения от Президента России мы готовы немедленно запустить работу аэропорта", - сообщил глава Крыма.