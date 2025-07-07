Глава Крыма заявил о готовности восстановления авиасообщения в регионе

Соответствующее заявление Сергей Аксенов сделал на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, где обсуждалось восстановление авиасообщения и вопросы материально-технического состояния международного аэропорта Симферополь.

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Как сказал Аксенов, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

Он добавил, что несмотря на временное закрытие воздушной гавани, которое произошло из соображений безопасности, в аэропорту ведутся все необходимые работы по его содержанию, а работники постоянно повышают свою квалификацию, проходя практику в других аэропортах России.