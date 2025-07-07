В России появится новая профессия

С 1 сентября на Дальнем Востоке появится новая официальная профессия — чумработница или работник кочевого хозяйства. Как сообщает Amur.life, у эти специалистов появятся официальный стаж, отпуск и пенсия.

Профессия утверждена приказом Министерства труда и соцзащиты от 19 марта. Ранее подобные работницы могли рассчитывать лишь на социальную пенсию. При этом до утверждения приказа других профессий, связанных с кочевым образом жизни, кроме «животноводов» и «оленеводов», не существовало.

По данным на 2023 год, кочевой образ жизни ведут представители 34 малочисленных народов в 26 регионах России. Во многих северных семьях оленеводство является основой сельского хозяйства. Перед принятием законопроекта был проведен ряд открытых слушаний, а от представителей этой сферы были собраны мнения. Теперь же труд кочевых женщин юридически признан, и они получают все права работающего человека.