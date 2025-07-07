В Пулково отреагировали на сообщения про бунт в платной курилке

Курительная комната в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) работает в штатном режиме. Так отреагировали на сообщения о бунте пассажиров в курилке в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор воздушной гавани).

Речь идет о появившемся в Сети ролике, запечатлевшем громкий скандал возле платной курилки в Пулково. Пассажиры возмущались — предположительно, введением администрацией аэропорта платы за посещение курительной комнаты.

Однако в компании "Воздушные ворота Северной столицы" уточнили, что "вчера курилка закрывалась", тогда и было снято пресловутое видео. Закрытие курительной комнаты связано с тем, что она рассчитана всего на шесть человек, работники Пулково регулируют поток посетителей. При этом практикуются перерывы в работе курилке длительностью 45 минут, чтобы проветрить и убрать помещение.

Однако при временном закрытии курительной комнаты для пассажиров был организован бесплатный выход в уличные зоны для курения с возможностью возврата в чистую зону, подчеркнули в операторе аэропорта.

На текущий момент никаких конфликтных ситуаций не было, цитирует сообщение представителей компании РИА Новости.

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Между депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок потребовал у антимонопольщиков проверить законность действий администрации Пулково по введению оплаты за посещение курилки. Парламентарий отмечал, что считает такую меру несвоевременной.

Отреагировал на действия администрации Пулково и депутат Государственной думы Сергей Боярский. Он также обратился в ФАС, предупредив, что "введение высокой платы за посещение курилок в аэропорту Пулково загонит курильщиков обратно в туалеты, а это именно то, с чем мы и боролись".

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