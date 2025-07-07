В одном из московских аэропортов действует оперативный штаб в связи с задержкой рейсов

Круглосуточный оперативный штаб действует в Шереметьево для нормализации ситуации после ограничений на работу.

Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«В Шереметьево усилены все производственные службы, выделен необходимый дополнительный персонал, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов»‎, — сказано в сообщении.

Представители аэропорта и авиакомпании предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации, подчеркнули в пресс-службе. Рейсы обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана.

5 июня в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.