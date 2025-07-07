Никитин пообещал разобраться с транспортным коллапсом в аэропортах

Исполняющий обязанности главы Минтранса Андрей Никитин назвал устранение сложностей в работе аэропортов главной задачей на новом посту.

Никитин сообщил, что после назначения намерен в первую очередь заняться проблемами, возникшими в российских аэропортах, передает ТАСС. По его словам, основное внимание будет уделено транспортному коллапсу, связанному с угрозой атак украинских беспилотников.

Журналист Life Александр Юнашев спросил Никитина о планах отметить назначение, однако чиновник заявил: «Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами». Никитин подчеркнул, что времени на празднование у него нет, потому что ситуация требует оперативного и внимательного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Президент подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России.

Ранее в Росавиации сообщили, что российская авиатранспортная система устойчива и справляется с вмешательствами извне.