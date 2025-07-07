«Афиша» запустила продажу билетов на концерты в приложении Звука

Компания «Афиша» и музыкальный сервис Звук объединили усилия, чтобы упростить путь от любимого трека до живого выступления. Теперь купить билеты на концерты можно прямо в приложении Звука — быстро, удобно и без переходов между сервисами.

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Интеграция даёт пользователям Звука мгновенный доступ к афише концертов — если у исполнителя запланировано выступление, на его странице в приложении появится блок с билетами. Выбрать дату, категорию и оформить покупку можно в несколько кликов, не отвлекаясь от прослушивания музыки.

Пользователи получают:

актуальную информацию о концертах на базе данных Afisha.ru;

возможность покупки билетов сразу после их появления в продаже;

скидку 15% по подписке СберПрайм;

оплату бонусами Спасибо — до 99% стоимости.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:

«Интеграция со Звуком — логичный шаг в развитии стратегических партнёрств “Афиши” с сервисами, связанными с досугом и развлечениями. Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя».

Артем Лебедев, директор по продукту музыкального сервиса Звук:

«Звук и “Афиша” стерли границу между музыкой в наушниках и на сцене. Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов».

Функция доступна для всех исполнителей, чьи концерты размещены на Afisha.ru. Это решение объединяет онлайн и офлайн, позволяя мгновенно превращать интерес к музыке в реальные впечатления.