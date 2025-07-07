«Афиша» запустила продажу билетов на концерты в приложении Звука
Компания «Афиша» и музыкальный сервис Звук объединили усилия, чтобы упростить путь от любимого трека до живого выступления. Теперь купить билеты на концерты можно прямо в приложении Звука — быстро, удобно и без переходов между сервисами.
Интеграция даёт пользователям Звука мгновенный доступ к афише концертов — если у исполнителя запланировано выступление, на его странице в приложении появится блок с билетами. Выбрать дату, категорию и оформить покупку можно в несколько кликов, не отвлекаясь от прослушивания музыки.
Пользователи получают:
- актуальную информацию о концертах на базе данных Afisha.ru;
- возможность покупки билетов сразу после их появления в продаже;
- скидку 15% по подписке СберПрайм;
- оплату бонусами Спасибо — до 99% стоимости.
Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:
«Интеграция со Звуком — логичный шаг в развитии стратегических партнёрств “Афиши” с сервисами, связанными с досугом и развлечениями. Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя».
Артем Лебедев, директор по продукту музыкального сервиса Звук:
«Звук и “Афиша” стерли границу между музыкой в наушниках и на сцене. Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов».
Функция доступна для всех исполнителей, чьи концерты размещены на Afisha.ru. Это решение объединяет онлайн и офлайн, позволяя мгновенно превращать интерес к музыке в реальные впечатления.