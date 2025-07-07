Памятник Ленину увезли на свалку в Чувашии

В городе Шумерля Чувашии памятник Владимиру Ленину отправили с городской площадки прямо на свалку. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили региональные СМИ.

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Сообщается, что на площади города поставили новый памятник Ленину, но меньшего размера.

— Декоммунизация из Шумерли: там отправили на свалку памятник Ленину с городской площади, — пишет Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

22 мая спикер Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что памятники Владимиру Ленину относятся к объектам федерального значения и их демонтаж недопустим.

Спикер Думы подчеркнул, что при сохранении памятников особое внимание уделяют именно периоду СССР. Кроме того, по словам Володина, парламентарии в своих округах занимаются восстановлением памятников Ленину, когда те приходят в негодность из-за времени.

Ранее памятники Ленину и императрице Екатерине II в городе Ирбите местные власти украсили к Новому году, нарядив их в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Такой жест со стороны городского управления вызвал негодование среди жителей.