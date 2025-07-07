В Госдуме опровергли слухи о введении налога на выездной туризм

В Госдуме заявили, что не будут вводить налог на выездной туризм. На личной странице в одной из социальных сетей об этом сообщил глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

Ранее он же допустил такую возможность, сказав, что введение сбора за поездки в другие страны могло бы поддержать туристическую отрасль в России. После того, как тему начали активно поднимать в социальных сетях, парламентарий сообщил, что ни законопроекта, ни как минимум предпосылок для его обсуждения на повестке нет.

По информации Ростуризма, порядка 70 % расходов россиян уходит на заграничные путешествия. В Правительстве неоднократно заявляли, что для укрепления интереса к внутреннему туризму нужно вводить меры поддержки, а не создавать ограничения.

Ранее опрос показал, что налог на тунеядство поддерживает почти половина россиян. По данным исследования, 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказание за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства. Примерно столько же (46%) высказались против.