По улицам российского региона повадились ходить медведи

Как было раньше «Случаи нападения медведей на людей на Сахалине были и раньше, но сейчас ситуация усугубилась. Сахалинская область, безусловно, лидер по степени плотности контактов медведей с человеком. Хотя их общая численность у нас не самая большая – на Камчатке их больше – но за счет высокой плотности медведей (количество зверей на единицу площади) и более высокой численности населения (по сравнению с Камчаткой) взаимодействие происходит чаще.

Еще 7-8 лет назад у медведей не было необходимости так тесно контактировать с людьми. Если смотреть с точки зрения природных комплексов, то на Сахалине люди сосредоточены в основном в низовьях рек, на побережьях и в крупных низменностях. А горные леса верховьев и средних течений рек всегда были царством медведей, где они могли спокойно питаться рыбой в сочетании с другими ценными кормами – орехами кедрового стланика и ягодами. Это идеальное сочетание для накопления жира перед зимовкой.

Стало меньше рыбы и охоты Главная пища медведей на Сахалине, которая поддерживает их высокую численность – это тихоокеанский лосось, в первую очередь, горбуша. До 2017-2019 годов горбуша заполняла реки до самых верховьев с достаточной плотностью. Горбуша после нереста погибает, и медведям там было чем кормиться. Но затем ситуация ухудшилась, сейчас особенно плохо заполняются горбушей нерестилища верхних и средних течений рек, то есть как раз те территории, которые максимально удалены от человеческого жилья. Медведи лишились основного источника пищи в местах, где они привыкли кормиться без помех со стороны людей.

Причина дефицита горбуши в реках – ее чрезмерный промышленный вылов в прибрежной зоне и в устьях рек. В результате рыба просто не доходит до верховьев. Особенно критическая ситуация на юго-западе острова – там горбуша в большинстве рек встречается лишь единично, хотя раньше это был продуктивный нерестовый район. Поэтому медведи вынуждены идти за рыбой туда, где она еще есть – в низовья рек, где максимально соприкасаются с человеком. Это создает иллюзию, что количество медведей выросло сверх всякой меры. Хотя на самом деле просто увеличилась частота контактов.

Еще одна важная причина – сокращение охоты на медведей. По сравнению с концом 80-х – началом 2000-х годов пресс охоты значительно снизился. Меньше стало и браконьерства, и легального отстрела. Это способствует тому, что медведи постепенно теряют страх перед человеком – а значит гораздо легче идут на контакт с ним, чем раньше. Медведей привлекают отходы Третий ключевой фактор – отсутствие должных мер по изоляции медведей от антропогенных пищевых ресурсов. На Сахалине все еще сохраняется много свалок, в том числе рыбных отходов от перерабатывающих предприятий. Эти свалки часто не соответствуют требованиям закона. Особенно много проблемных точек в дачных поселках, где люди к тому же используют рыбные отходы как удобрения.

На острове Итуруп одно время даже существовала печально известная «медвежья столовая» – огромная свалка рыбных отходов, организованная местным крупным предприятием. Туда регулярно приходили медведи, и это подавалось как местная достопримечательность. Даже привозили туристов, чтобы те могли понаблюдать за кормлением хищников. На самом деле, когда медведи получают пищу из источников, связанных с человеком, у них формируется опасная ассоциация: человек = еда. Это убивает естественный страх перед людьми и провоцирует агрессивное поведение, когда доступ к пище ограничивается. В странах, где есть проблема конфликтов с медведями (Канада, Скандинавия), вопрос изоляции пищевых отходов давно решен.

Вблизи мест обитания медведей для мусора там используются специальные контейнеры из металла, которые животные не могут открыть. У нас же все контейнеры стандартные и легко доступны для медведей. Как можно решить проблему Самый эффективный способ снизить остроту проблемы – это восстановление кормовой базы медведей. Необходимо значительно сократить промышленный вылов горбуши и кеты, чтобы обеспечить достаточный пропуск рыбы на естественные нерестилища в верховья рек. Это вернет медведей в их традиционные места обитания.

Параллельно нужно ликвидировать все источники антропогенного корма для зверей (в первую очередь, свалки рыбных отходов) и внедрить специальные контейнеры, недоступные медведям. Кроме этого, следует упорядочить систему охоты для поддержания у медведей здорового страха перед человеком и усилить просветительскую работу с населением. Очень важно, чтобы люди знали "правила медвежьей безопасности"».

Напомним, в конце июня 2025 года у Корсаковской трассы в Сахалинской области медведь напал на двух человек. Один из них скончался от полученных ран. При осмотре места происшествия было обнаружено прикопанное тело еще одного мужчины. Фото: unsplash.com