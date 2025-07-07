В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях на экзаменах

Минпросвещения и Рособрнадзор подводят итоги кампании ЕГЭ - 2025.

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3 и 4 июля прошли пересдачи предметов по выбору для тех, кто захотел улучшить свои результаты. Баллы ребята должны получить до 15 июля.

Но даже без учета этих данных можно говорить об итогах основного периода экзаменационной кампании.

Всего в 2025 году в основные сроки сдавали около 682 тысяч человек, причем 631 тысяча - выпускники текущего года.

В эту кампанию активно работали два "канала" мониторинга нарушений - родительский контроль и платформа обратной связи на Госуслугах.

- Всего за время экзаменов через Госуслуги мы получили 72 обращения из 32 регионов России, - рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. - В 69 случаях жаловались на нарушение порядка проведения экзаменов.

Но вот что интересно: при оперативной проверке подтвердились жалобы только по 14 обращениям. Все эти инциденты были решены.

Также Рособрнадзор активно работал с обращениями, которые шли на почту ведомства, на телефон горячей линии и в соцсети.

- В основном сообщали о запрете проносить в аудиторию воду в бутылках и перекус, жаловались на неудобные парты, закрытые туалеты, - прокомментировал Музаев.

Вот некоторые конкретные случаи. В Приморском крае в одном из пунктов проведения ЕГЭ не было дверей в кабинках туалетов. После обращения двери установили. В Татарстане обнаружено несоответствие ростовки парт. В другом случае сообщили о грубости организатора: нарушитель привлечен к дисциплинарной ответственности. В Москве участников ЕГЭ посадили за круглые столы по несколько человек. А по правилам нужна индивидуальная рассадка. Столы заменены.

Второй "канал" контроля работал более активно. Еще бы, ведь это - родительский контроль. Впервые в этом году мам и пап массово привлекли к мониторингу хода ЕГЭ. За соблюдением прав выпускников следили около 19,5 тысячи родителей во всех пунктах проведения экзаменов.

Вот типичные случаи, о которых сообщали родители чаще всего: перемещение по ППЭ без сопровождения (86 случаев), мобильники у участников и организаторов (65 случаев), отсутствие медкабинета (39 случаев), неработающие рамки и переносные металлодетекторы (53 случая).

По словам Музаева, именно родительский контроль позволил во время кампании ЕГЭ этого года избежать каких-то резонансных нарушений прав участников.

В следующем году практика родительского контроля и обращений через платформу на Госуслугах будет продолжена.