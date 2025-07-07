Чиновники перевели «гробовые» выплаты бойца СВО его новой жене вместо детей

В Челябинске чиновники перевели «гробовые» выплаты бойца специальной военной операции (СВО) на Украине его новой жене вместо детей от первого брака. Об этом пишет 74.RU.

© Lenta.ru

Бывшая супруга военнослужащего уже девять месяцев пытается получить выплаты для своих сыновей после известий о том, что их отец уже не вернется с фронта. Как отмечает издание, на двоих дети должны были перечислить около 4,5 миллиона рублей, но была получена лишь треть от этой суммы.

Со слов россиянки, после развода отец поддерживал связь с детьми, несмотря на то, что женился снова, и в новом браке также родился ребенок.

«[Известия с фронта] я узнала сразу, я была на связи с военкоматом. Мы и на [церемонии захоронения] были. А на следующий день я позвонила в военкомат, сказала, что у него есть дети от первого брака, спросила, когда мне подойти и какие документы нужны. Мне озвучили список документов», — вспомнила собеседница издания.

В назначенный день — 8 октября — россиянка подала документы на выплаты, и выяснила, что новая жена военнослужащего сделала это раньше.

«Сотрудница военкомата, уже зная о том‚ что имеются дети от первого брака, не дождавшись комплекта документов от меня, передает написанные заявления нарочно через представителя части в этот же день», — высказала бывшая жена участника СВО свою версию произошедшего.

С ее слов, сотрудница военкомата якобы попросила не ставить дату на заявлениях, объяснив это большой загруженностью.

«Я пошла на уступки (...) Мой комплект документов был отправлен в часть лишь спустя 36 дней — 14 ноября», — добавила женщина.

В итоге родители и новая семья бывшего супруга получили все положенные выплаты в конце ноября и начале декабря, а ее детям деньги так и не поступили на счет.

В страховой компании объяснили, что деньги уже распределены между указанными в документах получателями. Информацию о других детях они получили позже, после чего потребовали у получателей вернуть «лишнее», чтобы перераспределить средства, но этот процесс затянулся. Сейчас россиянка уже обратилась в суд.

Ранее в Свердловской области вдове и детям не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах. Им должны были выплатить полтора миллиона рублей.