Прыжки через костер и хороводы: в России отметили день Ивана Купалы

Александр Котлеткин
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Празднование Ивана Купалы в Ялте
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Празднование Ивана Купалы в Ялте 
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Празднование Ивана Купалы в Ялте
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Празднование Ивана Купалы в Ялте 
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
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Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области  
© Александр Рюмин/ТАСС
Участники празднования Ивана Купалы в Ялте
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Участники празднования Ивана Купалы в Ялте 
© Константин Михальчевский/РИА Новости

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Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
5/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области 
© Александр Рюмин/ТАСС
Празднование Ивана Купалы в Ялте
6/15
Празднование Ивана Купалы в Ялте 
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
7/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области 
© Александр Рюмин/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
8/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области 
© Александр Рюмин/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
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Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области 
© Александр Рюмин/ТАСС

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Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону
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Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону 
© Эрик Романенко/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону
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Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону 
© Эрик Романенко/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области
12/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Рязанской области 
© Александр Рюмин/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону
13/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону 
© Эрик Романенко/ТАСС
Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону
14/15
Празднование Дня Ивана Купалы в Ростове-на-Дону 
© Эрик Романенко/ТАСС

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Участники празднования Дня Ивана Купалы на территории этнопарка
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Участники празднования Дня Ивана Купалы на территории этнопарка 
© Эрик Романенко/ТАСС

В России отметили один из главных славянских праздников — день Ивана Купалы. Основные торжества и обряды прошли в ночь с 6 на 7 июля (24 июня по старому стилю). В этот день люди собирают цветы и травы, плетут венки, гадают, обливаются водой и прыгают через костер. Кульминацией торжества является сожжение чучела в виде колеса, символизирующего Солнце (Ярило). Об этом сообщает ТАСС.

Традиционно праздник наполнен множеством обрядов и верований.

По поверьям считалось, что травы, собранные в ночь перед Иваном Купалой, обретают особую магическую силу. Из них часто плели обереги и защитные амулеты, например, для отпугивания русалок. Купальские прыжки через костер были символом очищения всего плохого. Венки носили до момента окончания обрядов и игр, затем бросали в воду и гадали по ним. Вода, как и огонь была одним из главных символов праздника. Озера и реки становились наконец пригодными для купания. Согласно преданиям, искупавшись в этот день до захода солнца, можно было избавиться от болезней, пишет Lenta.ru.

Самые яркие фотографии минувшей ночи — в галерее «Рамблера».