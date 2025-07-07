Прыжки через костер и хороводы: в России отметили день Ивана Купалы

В России отметили один из главных славянских праздников — день Ивана Купалы. Основные торжества и обряды прошли в ночь с 6 на 7 июля (24 июня по старому стилю). В этот день люди собирают цветы и травы, плетут венки, гадают, обливаются водой и прыгают через костер. Кульминацией торжества является сожжение чучела в виде колеса, символизирующего Солнце (Ярило). Об этом сообщает ТАСС.

Традиционно праздник наполнен множеством обрядов и верований.

По поверьям считалось, что травы, собранные в ночь перед Иваном Купалой, обретают особую магическую силу. Из них часто плели обереги и защитные амулеты, например, для отпугивания русалок. Купальские прыжки через костер были символом очищения всего плохого. Венки носили до момента окончания обрядов и игр, затем бросали в воду и гадали по ним. Вода, как и огонь была одним из главных символов праздника. Озера и реки становились наконец пригодными для купания. Согласно преданиям, искупавшись в этот день до захода солнца, можно было избавиться от болезней, пишет Lenta.ru.

Самые яркие фотографии минувшей ночи — в галерее «Рамблера».