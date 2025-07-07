Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

Более семи тысяч пассажиров до сих пор ожидают вылета из Санкт-Петербурга. Толпы спящих на полу людей попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, транспортный коллапс в российских аэропортах продолжается: в петербургском Пулково и гаванях Москвы все еще сохраняются задержки рейсов.

На ролике видно, что в аэропортах скопились толпы пассажиров, многие из них сидят и даже спят на полу. Причиной стали массовые налеты беспилотников ВСУ на российские города.

Ранее в Пулково сообщили, что стабилизировать расписание планируется до конца дня 7 июля. При этом часть рейсов перенесут на следующие сутки. В гавани также сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров.