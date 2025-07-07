В аэропорту Пулково сообщили о задержке более 100 рейсов на два и более часа.

«На 08:00 (мск) задержано на 2 и более часов — 104 рейса; на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено 20 с последующей перерегистрацией», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что до конца дня планируется стабилизировать расписание с частным переносом рейсов на 8 июля.

Ранее в Пулково сообщили, что после снятия ограничений приняли 24 рейса, отправили 16.