Стало известно, сколько детей родилось в России с начала 2025 года

Число зарегистрированных новорожденных в России за 2025 год преодолело отметку в один миллион. Об этом свидетельствует информация из актов гражданского состояния, изученная РИА «Новости».

На основании сведений количество оформленных свидетельств о рождении достигло 1 млн 057 тысяч 234. Наблюдалось преобладание детей мужского пола при рождении: 51% мальчиков против 49 % девочек. Немногим более 7,3 тысячи случаев пришлось на рождение двойни.

Средний возраст матери фиксировался на уровне 29,8 лет, отца — 29,2 года.

В 39 % ситуаций для женщины это означало рождение первенца, в 32 % — второго малыша. Третьего ребенка произвели на свет 18% рожениц, а четвертого или последующего — 11 % матерей.

Согласно опубликованным 31 января 2025 года данным Росстата, численность граждан РФ на начало года составляла 146 миллионов 28 тысяч 325 человек.

За предшествующий год отмечено сокращение показателя на 0,08 %, при этом 20 регионов продемонстрировали прирост численности. В перечень территорий с положительной демографической динамикой вошли Московская и Ленинградская области, а также Республика Ингушетия. По информации ведомства, рост населения зафиксирован в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.