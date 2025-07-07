Росавиация: авиатранспортная система РФ справляется с вмешательством извне

В Росавиации назвали ситуацию с транспортным коллапсом в аэропортах РФ "управляемой". Об этом написал в Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко. "Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне", - отметил он. По его словам, у авиаперевозчиков достаточно ресурсов, чтобы работать в сложившихся обстоятельствах. Кореняко подчеркнул, что ограничения в воздушных гаванях вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов. После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

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