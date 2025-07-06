Роспотребнадзор предупредил о вспышке розового лишая в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке розового лишая в Таиланде. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили на официальном сайте ведомства.

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Местный департамент медицинских услуг выпустил уведомление о увеличении случаев этого кожного заболевания, которое часто наблюдается в сезон дождей. Точные цифры заболевших не указаны.

В ведомстве уточнили, что розовый лишай чаще всего возникает у молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет и может развиваться на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Симптомы могут проявляться через одну-четыре недели после перенесенной инфекции и характеризуются появлением пятен красновато-розового цвета диаметром до нескольких сантиметров.

Заболевание не является заразным и обычно проходит самостоятельно в течение шести-восьми недель. Однако при первых признаках рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки и употреблять бутилированную или кипяченую воду.

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