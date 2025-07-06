Три аэропорта России вернулись к работе спустя более чем сутки

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля отменены с 22:16. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Таким образом, в ивановском аэропорту Южный самолеты не принимали и не отправляли с 8:50 5 июля, в тамбовском Донском — с 22:25 4 июля, а в ярославской Туношне — с 11:23 5 июня.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля российские аэропорты ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО было уничтожено 120 украинских беспилотников самолетного типа. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 29 над Курской, 18 над Орловской, 17 над Белгородской. В Ленинградской области было сбито три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.