Названы материальные и нематериальные интересы российского государства на Украине

Признаемся, что немногие из людей внимательно и вдумчиво прочитали знаменитое произведение И.В.Гете «Фауст». С чего начиналась ужасная история грехопадения во всех науках образованного доктора Фауста? Он переводил из первоисточника текст Священного писания. Ему показались вне здравого смысла слова: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», и Фауст заменил «слово» на «дело». Вскоре появился смердящий пес, превратившийся в слугу дьявола Мефистофеля, который по-своему оценил пренебрежение Фауста к тексту Священного писания. Дальше увести Фауста от истины было делом дьявольской техники. И когда Фауст начал торговаться с Мефистофелем по поводу слов в договоре о продаже души дьяволу, Мефистофель ему ответил: «Пустой вопрос в устах того, кто безразличен к слову».

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Иисус Христос был противником бессмысленного многословия: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, от лукавого» (Евангелие от Матфея гл.5 стих 37). Мы эту заповедь, как правило, не соблюдаем. И ученые умы напридумывали изобилие лукавых слов. Вот и сейчас, в связи с некими возможными способами достижения мира на Украине или в Палестине, мы только и слышим, что надо соблюсти интересы всех участников и непрямых участников конфликтов. Слово «интерес» на деле сразу обретает материальное содержание (денежную оценку), нередко с попыткой придать ему некие высокие морально-нравственные черты. Например, президент США Д.Трамп публично и не раз обозначал свой интерес прекратить войну на Украине как цель прекратить гибель людей. Ну прямо христианский миротворец. Однако он тут же добавлял, что Украина должна много миллиардов США и поэтому надо погасить должок своими природными ресурсами. Лидеров стран современной Европы гибель людей совсем не волнует, но материальные интересы у них тоже есть. Пытаться с ними дружить бесполезно. Император Николай I здорово помог Франции, когда там был экономический кризис, и в знак благодарности французы и англичане попытались отобрать у России Крым. В Первую мировую войну Россия принесла в жертву армию генерала Самсонова, чтобы немцы совсем не уничтожили французскую армию, направила во Францию русский экспедиционный корпус, а Франция после переворота 1917 г. только что не выгнала русских эмигрантов, не предоставив им гражданства или иного вида на жительство, кроме права жить по т.н. нансеновскому паспорту как лицам без гражданства.

У интереса масса юридических форматов. Очевидно, самый всем знакомый — это «государственный» интерес. Он всегда сильно политизирован. В ст. 35 Конституции РФ нет самого слова «интерес», но имущество любого субъекта может быть принудительно изъято для т.н. государственных нужд, т.е. у государства есть интерес изъять, а есть ли у субъекта интерес свое имущество отдать, никто не спрашивает. Всякого рода политики любят соединить государственный интерес с интересом общественным. Но согласитесь, общество — это юридическая фикция, если оно не зарегистрировано юридически как организация (юридическое лицо). Либеральные демократы давно двигают вперед т.н. «гражданское общество» (и у нас есть Общественная палата и всякого рода НИИ на эту тему), но это привнесено в Россию из западного мира и еще живущей атеистической коммунистической идеологии с целью ослабить былое влияние христианской общины, т.е. церкви. Известный и влиятельный богослов XX в. К.Барт предупреждал: «Гражданская община духовно слепа и невежественна. У нее нет ни веры, ни любви, ни надежды… Поэтому в ее делах нельзя апеллировать ни к Слову, ни к Духу Божьему».

Феномен интереса издавна был предметом изучения философов и правоведов. У последних он тесно связан со знакомыми нам по жизни субъективным правом и субъективной обязанностью, возникающими, например, из повседневных гражданско-правовых договоров. Сейчас слово «сделка» не сходит с уст глав мировых держав. Трамп хочет заключить сделки по покупке Гренландии, присоединению к США Канады, ряд сделок с Россией по плану прекращения войны с Украиной и, в частности, опять зерновую сделку, якобы для безопасности судоходства в Черном море. Не хочется утомлять читателя цитированием основ гражданского права, но иначе не поймешь суть всего вопроса. Сделка со времен византийского императора Юстиниана I (V–VI вв.) согласно его знаменитому кодексу есть соглашение двух или нескольких лиц. На базе этого кодекса уже в XIX в. (1804) был принят не менее знаменитый Гражданский кодекс Наполеона I, который по сей день действует в Европе и ряде штатов США. Так вот, принципиальной основой любой сделки является свободное волеизъявление участников сделки, и всякое нарушение этой свободы влечет недействительность сделки (подробнее в ст. ст. 166–181 ГК РФ). В сделке по природным ресурсам, предлагаемой т.н. Украине президентом США Д.Трампом, свободной воли от Украины не может быть обнаружено. Кроме того, сделку может заключить только отвечающий требованиям закона субъект, а это на настоящий момент точно не Зеленский. Известные русские и современные ученые (юристы) утверждают, что в сделке всегда присутствуют свободная воля и интерес, причем «воля представляет собой формальный, а интерес — материальный элемент…» (это от дореволюционного ученого Ю.С.Гамбарова и современного А.Ф.Черданцева). Здесь есть известное для т.н. нравственной философии право ошибки: свободная воля — это феномен науки метафизики (запрещена для изучения в Англии и более ста лет не изучается в России). Это наука о сверхматериальном интересе в проявлении воли человека. Сейчас многие люди в России помогают участникам СВО и их семьям. Многие посылают деньги на лечение тяжко болеющих детей. Многие же люди идут воевать против фашиствующих националистов. У тех, кто так поступает, есть чисто формальный материальный интерес? Милосердие и патриотизм это из области высоких духовных человеческих чувств, далеких от формализации в рамках писанных государством законов. Самый цитируемый В.В.Путиным русский правовед И.А.Ильин сто лет назад писал нам в назидание: «При бездействии нравственных, религиозных регуляторов правовое отношение будет больным каждый раз». Это глубокое заблуждение, привнесенное в русскую науку о праве, что нормы закона что-то регулируют. Нет, они лишь оформляют юридически человеческие жизненные отношения. Председатель Конституционного суда РФ В.Д.Зорькин в 2011 году написал толстую книгу, где в том числе доказывал, что право предназначено для обеспечения баланса интересов субъектов права. Вот и еще одни важные слова из прошлого в нашу современность. Известный русский философ В.С.Соловьев имел хорошее юридическое образование, но был и сторонником нравственной философии права, и вот его глубокая мысль: «Что право разграничивает интересы — это также несомненно… Но этот факт сам по себе не дает никакого понятия о существе права, ибо интересы разграничиваются и на таких основаниях, которые вовсе не имеют юридического характера…». Попытка баланса и разграничения интересов не имеет никакого отношения к содержанию права, т.к. разграничивают законом только узаконенные — «законные интересы».

У России как государства со времен горячей фазы СВО тоже есть материальные интересы. Во-первых, вся территория т.н. Украины — земля, недра, большая часть предприятий, это достояние двух империй — Российской империи и СССР, а современная Россия — правопреемница после СССР. Это правопреемство универсально, т.е. там все юридически наше (хотя долги за Украину и бывшие советские республики выплачивала только Россия). Во-вторых, Крым, Одесса, Николаев и вся Новороссия (левобережье Днепра) — это территории, отвоеванные кровью и потом русских монархов, генералов, адмиралов, воинов, инженеров, предпринимателей. Киев — мать городов русских. Киево-Печерская и прочие лавры, монастыри и храмы — это духовные учреждения Русской православной церкви. Это существенная часть нашего русского нематериального интереса — русского мира. Надо вернуть все, что захватила ПЦУ, которую не признала ни одна из легитимных поместных православных церквей. Кроме того, с середины 80-х все православные церкви во Львовской и Ивано-Франковской областях захватили униаты (греко-католики). Мы найдем в т.н. Украине еще массу наших легитимных материальных и нематериальных интересов, важных для будущего некого «мирного» договора.

Что касается здравого смысла, то даже лютый материалист и атеист К.Маркс называл этот способ делать выводы самым примитивным для человеческого мышления. Не философ и не врач, великий Н.В.Гоголь подчеркивал, что: «Ум не высшая у нас способность. Его должность не больше как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двинется вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет… Он несравненно в большей зависимости от душевных состояний… Разум есть несравненно высшая способность… Есть высшая еще способность; имя ей мудрость, и ее может дать нам один Христос». Знаменитый математик и христианский философ XVII в. Блез Паскаль называл высшую способность человеческого ума сердечным разумом. Многим это знакомо, т.к. когда человек делает доброе дело без материального интереса-смысла, то он это делает от чистого разумного сердца, он не ждет в ответ материализованной благодарности. Возможно, он и не читал ни одного из четырех Евангелий, но в душе его уже есть мерило духовное: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Упомянутый В.Д.Зорькин в своей книге (2011) так и не нашел точного измерения для т.н. баланса интересов, но заметил, что «правовая система не будет полностью действовать, если она лишена фундамента в виде нравственного общества». Наш законодатель постарался это общество создать через слово в законе в 2012 году: «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются» (ст. 10 ГК РФ). Добросовестности требуют законы от следователей и судей. Только беда в том, что это призывы в пустоту, т.к. из глубокой старины установлено, что «…нравственный закон обращается только к совести вынужденное действие теряет нравственный характер». Будем утешаться тем, что для нас оставил наш фельдмаршал граф. Х.Миних (XVIII в.): «Все преимущество России в том, что она напрямую управляется Богом. Иначе не объяснить, как она существует».