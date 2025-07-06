Администрация Пулково обратилась с призывом к пассажирам ночных рейсов

Петербургский аэропорт Пулково призывает пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов через онлайн-табло авиагавани.

Об этом сообщили в Росавиации.

"Пулково просит пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн табло аэропорта. В случае переноса вылета просим не приезжать в аэропорт заблаговременно", - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что по состоянию на 18:00 мск в аэропорту Санкт-Петербурга были отменены порядка 90 рейсов на прием и выпуск, а задержанными на вылет более чем на два часа оставались 37 рейсов.