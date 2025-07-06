Росавиация: Пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы

В настоящий момент пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково), Тамбов (Донское), — говорится в его Telegram-канале.

Вечером того же дня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе ввели режим «Беспилотная опасность».

Аэропорт Пулково временно остановил работу

СМИ сообщили, что в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов были отменены почти 100 рейсов и несколько сотен перенесены.