Роспотребнадзор разъяснил положения о штрафе за задержку авиарейсов

Роспотребнадзор открыл горячую линию для авиапассажиров, столкнувшихся с задержками, отменой или переносом рейсов.

Об этом информирует официальный сайт ведомства.

«Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов», — сказано в сообщении.

Специалисты готовы рассказать пассажирам, могут ли они поменять билет, вернуть деньги и получить моральную компенсацию от перевозчика.

Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

В ведомстве напомнили о правах пассажиров при задержке рейсов. Они вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.

Также пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда). За задержку рейсов положен штраф 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы.

При этом авиакомпания избежит обязанности выплачивать штраф, если нарушения имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

В последние дни в аэропортах России фиксируются массовые задержки рейсов.