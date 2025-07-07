Аномалии погоды Владивостока уже становятся рекордными

Во Владивостоке зафиксирована рекордная температура воздуха +33,3°C, которая превысила предыдущий максимум на полградуса. Это уже второй температурный рекорд в июле – первый был установлен 4 числа.

«Владивосток сегодня опять побил температурный рекорд – уже второй за месяц!», – написали в воскресенье в телеграм-канале Примгидромета. По данным метеостанции на сопке Буссе, в 16:00 термометры показали +33,3 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда 2017 года (+32,8°C).

Июль оказался аномально жарким для приморской столицы. Месяц начался с аномальной жары – уже 4 июля к 18:00 температура достигла +30,0°C, побив рекорд 2022 года (+28,6°C). Таким образом, за неделю Владивосток дважды обновил свои температурные максимумы.

Специалисты Примгидромета напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за самочувствием. Аномальная жара продолжает удерживаться в регионе, создавая непривычные для местного климата условия. Ранее сообщалось о том, что жара не покинет регион в ближайшее время. Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз на первую половину недели. Фото: ФедералПресс / Анна Миронова