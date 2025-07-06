Аэропорт Пулково временно остановил работу
Прием и отправка воздушных судов временно ограничены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в воскресенье, около 17:00.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — написал Кореняко.
Причины ограничительного режима в Росавиации не назвали.
В воскресенье около 15:30 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об опасности БПЛА.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах возможно понижение сигнала с 4G до 2G», — написал в телеграм-канале глава региона.