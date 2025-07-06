Аэропорт Пулково временно остановил работу

Прием и отправка воздушных судов временно ограничены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в воскресенье, около 17:00.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — написал Кореняко.

Причины ограничительного режима в Росавиации не назвали.

В воскресенье около 15:30 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об опасности БПЛА.