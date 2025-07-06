Симоньян рассказала о врожденной аномалии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее с рождения отсутствует левая сонная артерия, и это негативно отражается на самочувствии. Справляться с проблемой ей позволяет вера в Бога и поддержка близких.

Симоньян рассказала о своей физиологической особенности, отвечая на вопрос подписчика в телеграм-канале. Он спросил, отчего она всегда такая бледная, и не является ли это следствием низкого гемоглобина или гипотонии.

Симоньян ответила на вопрос, когда закончится СВО на Украине

«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — ответила Симоньян.

По ее словам, энергии у нее мало, но «ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда?»

Ранее Симоньян рассказала, что люди получат технологию, позволяющую по ДНК воскресить 150 миллиардов человек.