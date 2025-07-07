Количество вагонов увеличили в поездах между Москвой и Санкт-Петербургом

В связи с повышенным спросом в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, увеличили количество вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«РЖД задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с повышенным спросом на поездки на направлении Санкт-Петербург – Москва увеличена длина составов за счет прицепки дополнительных вагонов к поездам дальнего следования. Кроме того, сдваиваем высокоскоростные поезда «Сапсан», – говорится в материале.

Так, увеличено количество вагонов в поездах: №755 и №781 сообщением Санкт-Петербург – Москва и №774 Москва – Санкт-Петербург отправлением 7 июля; №767 сообщением Санкт-Петербург – Москва, №754 и №780 Москва – Санкт-Петербург отправлением 8 июля. Также назначен дополнительный электропоезд «Ласточка» №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля в 15:59 (без остановок).

«Оперативно готовим в рейс необходимый подвижной состав, а также привлекаем к работе дополнительные поездные бригады, в том числе из числа студенческих стройотрядов», – говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме. В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности.

Ранее пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщала, что дополнительные вагоны включены в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.