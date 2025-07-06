Семья актера Бордухаева объявила сбор пожертвований на похороны

Семья 49-летнего актера Андрея Бордухаева, умершего 5 июля, объявила сбор пожертвований на его похороны. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на близких.

© соцсети

Один из знакомых артиста объяснил, что семья Бордухаева несколько лет назад переехала в Польшу и жила в Варшаве. Артист тяжело болел, постоянно требовались средства на лечение.

«Андрей долго болел, были большие траты», — рассказал знакомый.

Актер театра, кино и телевидения Андрей Бордухаев скончался 5 июля, вскоре после своего 49-летия. Причиной стало онкологическое заболевание.