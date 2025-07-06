Симоньян прокомментировала окончание Апокалипсиса в своей книге

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Содержание книги она прокомментировала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь», — отметила она.

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Журналист напомнила, что Апокалипсис — это второе название «Откровения Иоанна», последней части Библии.

«Она заканчивается тем, что все будет хорошо», — подчеркнула Симоньян.

Она также уточнила, что когда говорится о воскрешении, предписанном людям в Библии, то верующие, христиане, знают, что это коснется всех.

Ранее Симоньян рассказала о начале карьеры на телевидении. Журналистка призналась, что, впервые услышав свою речь во время стажировки на ТВ, неприятно удивилась ее звучанию.