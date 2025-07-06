Киргизские паспорта стали недоступны для россиян

Россиянам временно остановили выдачу гражданства Киргизии, паспорта невозможно получить по заявкам, оставленным после 24 января. Об этом заявил консультант по паспортам Киргизии Михаил Жуховицкий в своем Telegram-канале.

«Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок», — написал специалист.