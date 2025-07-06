Киргизские паспорта стали недоступны для россиян

Lenta.ru

Россиянам временно остановили выдачу гражданства Киргизии, паспорта невозможно получить по заявкам, оставленным после 24 января. Об этом заявил консультант по паспортам Киргизии Михаил Жуховицкий в своем Telegram-канале.

Киргизские паспорта стали недоступны для россиян
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«Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок», — написал специалист.