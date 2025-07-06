В Ленобласти ввели СМС-оповещение о воздушной опасности

В Ленинградской области будут оповещать местных жителях об объявлении и отмене воздушной опасности по СМС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Как пояснил Дрозденко, соответствующее решение было принято оперативным штабом. Он напомнил, что режим воздушной опасности вводится в связи с возможной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

5 июля в Ленобласти дважды объявляли опасность атаки беспилотников. В связи с этим в регионе замедляли интернет.