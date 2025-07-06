В международном аэропорту Сочи задержаны 46 рейсов

Сорок шесть рейсов на данный момент задержаны на прилет и вылет в международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани главного отечественного курорта.

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"На фоне временных ограничений, вводимых в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга в течение последних суток, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в аэропорт Сочи", - говорится в информации, помещенной в Telegram-канале воздушной гавани.

При этом здесь уточнили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все его "службы усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания".

Сейчас в залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые "оказывают помощь в случае возникновения вопросов".

В аэропорту также обратили внимание на то, что возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов.

Кстати

В аэропорту Сочи рекомендуют пассажирам уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом, а также внимательно следить за актуальной информацией в аудио объявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале аэровокзального комплекса, на официальном сайте воздушной гавани и в телеграм-боте: @AerodinamikaBot.