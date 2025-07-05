Росавиация прокомментировала ситуацию в Шереметьево

По состоянию на 21:00 мск, в аэропорту Шереметьево из-за ограничений на его работу утром отменено 174 рейса.

Об этом заявили в Росавиации.

«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилёт и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — говорится в сообщении.

Для минимизации последствий ограничений в аэропорту вывели на работу дополнительный персонал в составе 70 человек. Кроме того, дополнительно задействовано 15 единиц техники для наземного обслуживания.

В Росавиации также добавили, что в терминалах усилили персонал медпунктов и персонал для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка на первом этаже терминала B.

Пассажиры спели «Катюшу» в Шереметьеве

В Росавиации заявили, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Шереметьево призвали пассажиров быть готовыми к ожиданию после ограничений.