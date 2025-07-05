Симоньян назвала Трампа разумным человеком и призвала его подумать о США

Мнение президента США Дональда Трампа касательно поставок военной помощи Украине может меняться под воздействием разных причин. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.

«У него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться, или по каким-то другим причинам? Или же это оттого, что президенты США действительно не управляют США, а управляет "дипстейт", и он не дает ему закончить украинский конфликт так, как ему бы хотелось?» — предположила Симоньян.

Она также не исключила, что мнение американского лидера может формироваться под давлением сразу всех перечисленных факторов. В то же время журналистка отметила, что Трамп — разумный человек и в первую очередь всегда думает о США. «И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. ... Украина так далеко, так непонятно — и зачем?» — добавила Симоньян, напомнив о конфликтах в штате Калифорния, жители которого выступают за отделение от США.

Ранее журналистка заявила, что мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка.