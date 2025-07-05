Мир на Украине напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов по поставкам оружия Киеву. Такое мнение высказала Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать — и все», — подчеркнула Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

Симоньян также напомнила в эфире о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она отметила, что именно действия американской стороны оказывают решающее влияние на ход событий в зоне конфликта.

Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России

Ранее против продолжения финансирования Украины выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна, заявив, что американская военная помощь уходит на черный рынок, а президент Украины Владимир Зеленский был замечен в неуважении к американским властям. Она также призвала Киев заключить мирное соглашение с Россией, отмечая, что дальнейшее противостояние лишь усугубляет кризис в стране.