В России зафиксированы массовые задержки авиарейсов

По всей России в субботу, 5 июля, фиксировались массовые задержки авиарейсов. Местные власти сообщали об ограничениях из-за атак БПЛА. Ситуация на вечер субботы — в обзорном материале «Рамблера».

В субботу рейсы были задержаны в аэропортах Москвы, Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Кирова, Казани и других городов.

Петербургское издание 78.ru отмечает, что вылет 34 рейсов из Пулково отложили более чем на 4 часа.

Одни пассажиры сообщали, что находятся на борту самолетов, другие жаловались, что спят прямо на полу в терминалах.

При этом в аэропорту организовали мобильную приемную Северо-Западной транспортной прокуратуры. Около 18:00 (мск) временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково были сняты, сообщила Росавиация.

Участницы группы «Блестящие» более трёх часов просидели в самолёте в аэропорту Шереметьево вместе с всеми пассажирами. Девушки прилетели в Москву рейсом «Аэрофлота» из Тюмени. По словам одной из певиц, им постоянно обещали, что вот-вот выпустят из самолета, но ситуация не менялась.

Нижегородское издание «В городе N» пишет, что местный аэропорт не принимает и не выпускает самолеты с вечера 4 июля из-за угрозы БПЛА.

Большинство пассажиров задержанных рейсов разместили в гостиницах.

Почти два десятка самолетов задержали в самарском аэропорту «Курумоч» из-за угрозы атаки БПЛА, отмечает ГТРК «Самара».

К 18:00 задерживались пять вылетов из Казани. Одновременно на несколько часов задерживаются рейсы, прибывающие в местный аэропорт из Новосибирска, Ханты Мансийска, Кирова, Сочи, Уфы, Калининграда, Стамбула и Санкт-Петербурга.

С утра в казанском аэропорту уже задерживались 10 рейсов на вылет из-за действовавшего режима «Беспилотная опасность». Его сняли только в 13:11 мск, ввели его еще вчера в 23:48 мск, — он действовал чуть более 13 часов, отмечает «Бизнес онлайн».

В калининградском аэропорту Храброво отменили два рейса в Санкт-Петербург, ещё два задерживаются. В Москву отменили два рейса, а семь задерживают. Опаздывают и рейсы в Казань и Челябинск, передает «Клопс».

Одновременно поступали сообщения от глав регионов. В телеграм-каналах они рассказывали о ситуации в небе и последствиях на земле.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что

силы ПВО уничтожили в регионе пять БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в 17:56, что «попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе».