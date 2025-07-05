Муфтий Кабардино-Балкарии обратился к жителям региона

Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев обратился к жителям республики. Он прокомментировал инцидент с нападением на сотрудника ДПС, который получил тяжелые ранения.

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Муфтий заявил, что считает инцидент с нападением на полицейского, исполнявшего свой служебный долг, возмутительным и трагическим. Религиозный деятель напомнил, что ислам — религия мира, милосердия и справедливости.

«Любое насилие, особенно направленное против тех, кто призван охранять покой общества, является тягчайшим грехом и преступлением перед Аллахом и людьми», — говорится в заявлении.

По словам муфтия, никаких оправданий такому деянию, противоречащему основам веры и общечеловеческим ценностям, быть не может. Сотрудники полиции стоят на страже закона и безопасности всех граждан, без различия вероисповедания или национальности.

«Данное вероломное нападение на стражей порядка — это удар по основам нашего мирного сосуществования и злонамеренная провокация в отношении нашей религии и мусульман Кабардино-Балкарии», — отметил муфтий.

Он призвал родителей воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к закону, терпимости, неприятию экстремизма и насилия.

Хазретали Дзасежев добавил, что мусульмане молят Всевышнего Аллаха о скорейшем выздоровлении пострадавшего сотрудника полиции.

Накануне в Нальчике двое злоумышленников напали на сотрудников ДПС. Лейтенант Азнаур С. был тяжело ранен ножом. Сейчас он находится в реанимации, медики пытаются спасти его жизнь.