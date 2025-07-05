Петербуржцы жалуются на сбой в работе операторов связи

Клиенты операторов МТС, Мегафон, Yota и Tele2 в Санкт-Петербурге жалуются на проблемы со связью и интернетом, следует из данных Downdetector.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявлял, что в регионе объявлена угроза БПЛА. Глава региона предупредил, что возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G. Позже Дрозденко сообщил об отражении атаки атаки беспилотников в Тосненском районе региона.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что ограничения на доступ к глобальной паутине не приведут к краху интернета в России, но смартфоны потеряют свои функции из-за иностранных операционных систем.