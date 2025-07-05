МВД рассказало россиянам, когда нужно заменить паспорт

Гражданам России следует заменить паспорт при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством, пишет миграционная служба МВД в Telegram-канале.

Накануне представитель МВД Ирина Волк рассказала, что министерство прорабатывает вопросы защиты паспорта и совершенствования некоторых его характеристик.

«Согласно законодательству замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — пояснили в миграционной службе.

В ведомстве отметили, что заменить паспорт в таком случае необходимо в течение 90 дней.

Правоохранители уточнили, что менять загранпаспорт ребенку, который «вырос из фото» в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.

Старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов сообщил ранее, что в паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию.