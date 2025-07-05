В Госдуме предлагают возродить вытрезвители

Возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах. Об этом заявил ТАСС заявил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

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По словам депутата, вопрос возрождения вытрезвителей «вызывает оживленную дискуссию». Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Единая система медвытрезвителей была упразднена в России в 2011 году. Сейчас они действуют лишь в ряде регионов РФ.

Нарколог Василий Шуров ранее высказывал подобное мнение, заявив, что в России нужно вернуть вытрезвители, потому что пьяные люди могут занимать высокотехнологичную койку, необходимую пациенту в тяжелом состоянии. Он также подчеркнул, что финансовую ответственность за нахождение в вытрезвителях нужно переложить на того, кто злоупотребляет спиртным.

В начале июля в Совфед был внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года, в целесообразности которого, позднее усомнились сами сенаторы.