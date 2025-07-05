В РПЦ оценили идею запретить сатанизм в России

Сатанизм не может быть легален в государстве, которое основано на традиционных ценностях. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля — единственно возможное в этой логике решение. Кроме религиозных соображений, есть подтверждаемые экспертами сведения о том, что сатанинская среда, существующая легально, является рассадником уголовных преступлений», — сказал представитель глава отдела.

С инициативой запретить сатанизм в России 4 июля выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он направил иск в Верховный суд, в рамках которого потребовал признать организацию «Международное движение сатанизма» запрещенной и экстремистской. Заседание по вопросу назначено на 22 июля.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «Международное движение сатанизма» — это общий термин для обозначения различных групп, исповедующих культ сатаны. По его словам, в организацию входят различные арт-группы, музыкальные, общественные группы и религиозные объединения.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.