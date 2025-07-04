В Минсельхозе оценили возможность завоза жирафов в РФ

Ввоз жирафов из Южно-Африканской Республики для российский зоопарков возможен при условии проведения всех необходимых карантинных мероприятий на месте с участием экспертов РФ. Об этом заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут, передает РИА Новости.

На «Всероссийском дне поля — 2025» представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов затронул проблему поставки жирафов в РФ. По его словам, сложности возникают из-за того, что ЮАР не может соблюдать требования ветеринарной сертификации, которые предъявляют в РФ.

«Это проблема понятная, надо просто наших коллег из ЮАР убедить, что должны нас понять, показать, где содержатся эти жирафы. Мы проведем карантинные мероприятия, и дальше, надеюсь, не найдем ящура или каких-то особо опасных болезней, завезем их. Осталось только это реализовать», — ответила Лут на вопрос о возможных поставках жирафов в РФ.

Она отметила, что к организации контактов с коллегами из ЮАР были привлечены представители МИД России. На этом фоне Лут выразила надежду, что с задачей по ввозу жирафов «удастся справиться».