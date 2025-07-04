В Калининграде ввели запрет на погружения в море с аквалангом

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в целях безопасности ввел запрет на погружения в море с аквалангом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Речь идет об указе «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации». Он вступил в силу 4 июля.

Отмечается, что данный указ устанавливает круглосуточный запрет на погружение физических ли с использование водолазных дыхательных аппаратов в территориальном море РФ.