Симоньян раскрыла неприятно удививший ее факт в начале карьеры на ТВ

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" рассказала, что завершила свой роман "В начале было Слово - в конце будет Цифра". "Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в "Откровении Иоанна", то есть Апокалипсис", - рассказала журналистка. По словам Симоньян, почти все, что написано в Библии - метафора, поэтому она "взяла на себя смелость переложить на явления сегодняшнего дня". Главреда RT обратила внимание, что прежде чем публиковать свою книгу, она "посоветовалась с высокими церковными иерархами". Симоньян отметила, что Апокалипсис, или "Откровения Иоанна", очень оптимистичная книга. История "заканчивается тем, что все будет хорошо", указала главред RT. "Будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности", - поделилась журналистка. Также Симоньян рассказала, что все средства, которые удастся выручить от продажи ее книги, будут направлены на благотворительность, в первую очередь на нужды фронта. Среди прочего Симоньян рассказала, что роман посвящен тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет. И подчеркнула, что считает его создание самым важным из всего, что она когда-либо сделала и еще совершит в своей жизни.