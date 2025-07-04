Раскрыт раздражающий секрет тележек из супермаркетов

Бывший работник супермаркета рассказал о том, почему у тележек зачастую сломано одно колесо. Об этом сообщает Telegram-канал «ТелеДНО».

По словам сотрудника супермаркета, такая поломка не является случайностью — это маркетинговая уловка, вынуждающая покупателей активнее тратить деньги. Как объяснил эксперт, пустая тележка со сломанным колесом сильно скрипит и вибрирует, но как только ее наполняют товары, их вес исправляет ситуацию. По этой причине, как уверяет бывший работник магазина, покупатель неосознанно начинает заполнять тележку, чтобы меньше раздражаться.

«Это скрытая манипуляция. <...> Манипуляция, замаскированная под мелкую поломку», — заявил он.

Эксперт также уточнил, что впервые эту уловку стали использовать в 80-ые годы в американской сети супермаркетов Walmart.