В Петербурге снова открыли дамбу

В Санкт-Петербурге снова открыли дамбу, сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

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«Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение «открыто», — говорится в публикации.

КЗС держал закрытой акваторию Невской губы от морского нагона Балтики больше 20 часов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для Петербурга.