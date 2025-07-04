Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ

Министерство юстиции РФ включило литовскую NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкую European Resilience Initiative Centre в перечень нежелательных организаций. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

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В обновленном списке значатся: под номером 239: «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), под номером 240: «Центр европейской инициативы по устойчивости» / ERIC (Германия).

Деятельность признана нежелательной на территории России 4 июля 2025 года.

5 июня Минюст России включил в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, организации из США, Германии и Австрии. В списке оказались американская Association for Slavic, East European and Eurasian Studies («Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»), немецкая Radio Echo GmbH («Радио Эхо») и австрийская Association institut für die wissenschaften vom menschen (Ассоциация «Институт гуманитарных наук»).