Белоусов поручил подготовить перечень новых технологий для медпомощи бойцам

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий для внедрения в систему оказания медицинской помощи военным. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск. И в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.

Белоусов подчеркнул, что данные предложения могут быть внедрены уже в 2025 году. "Дальше мы этот перечень предложений запускаем по "короткому треку". И то, что возможно, нужно внедрить уже в 2025 году", - сказал он.