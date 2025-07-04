В РФ могут отменить оценки по некоторым предметам в школе
В Госдуме предложили оценить целесообразность пятибалльной системы оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что предложение было направлено Минпросвещения и Рособрнадзору по итогам правительственного часа, который прошел 11 июня в Госдуме. Ключевой его темой была охрана здоровья школьников, развитие физической культуры и массового детско-юношеского спорта.
«Министерству просвещения России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)"», — говорится в тексте документа.